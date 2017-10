Sciopero dei dipendenti delle Amministrazioni provinciali

villa recalcati foto

Domani, venerdì 6 ottobre, scioperano per tutto il giorno le lavoratrici e i lavoratori delle Province e delle Città Metropolitane, anche in Lombardia.

La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale e lancia l’allarme rosso sulle condizioni degli enti locali: “Mancano le risorse economiche per mantenere i servizi – dicono i rappresentanti della Cgil – Nella nostra regione alcune attività sono già state chiuse o fortemente ridimensionate, al punto che in alcuni territori è ormai impossibile garantire la manutenzione delle scuole e delle strade”.

“Il dissesto economico degli enti locali minaccia i servizi fondamentali alla cittadinanza, il posto di lavoro dei dipendenti e anche le buste paga – si legge nella nota diffusa dal sindacato – Non si può andare avanti così. Servono risorse economiche e umane se si vuole continuare a garantire quanto finora hanno garantito le Province. I tagli sono una perdita per i lavoratori ma anche per i cittadini”.

In tutte le province lombarde sono state organizzate iniziative unitarie.

A Varese i sindacati sensibilizzeranno il Prefetto, la stampa, la cittadinanza.

A Brescia è stato richiesto un incontro al Prefetto. A Bergamo si terrà un presidio davanti alla Prefettura e una delegazione verrà ricevuta dal Prefetto. A Como presidio “simbolico” davanti all’ufficio del turismo, recentemente chiuso, alle 12.30. A Cremona presidio davanti alla Provincia dalle 10 alle 12. A Lecco in Provincia si terrà un’assemblea dalle 9 alle 11. A Lodi presidio davanti alla Prefettura dalle 10 alle 12. Da Mantova partirà una delegazione diretta a Roma, alla manifestazione nazionale. A Milano dalle 9 alle 12 ci sarà un presidio davanti alla sede della Città Metropolitana, in attesa di un riscontro definitivo alle parole parzialmente ottimiste del sindaco. A Pavia presidio in Provincia dalle 9 alle 11. A Sondrio la Rsu incontrerà il Prefetto.