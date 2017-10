Sciopero dei trasporti: cosa succede venerdì 27 ottobre

48361: (Fabio Frustaci/EIDON) 2004-10-22 Roma - - Sciopero trasporti -

Si annuncia difficile per i viaggiatori la giornata di domani, venerdì 27 ottobre. Una serie di scioperi, proclamati in diversi settori del comparto, potrebbe creare notevoli disagi, anche se l’intervento del Ministero delle Infrastrutture ha permesso di calmierare gli effetti dell’astensione dal lavoro, grazie ad un’ordinanza che ha ridotto la durata degli stop (in alcuni casi anche di un’intera giornata) a 4 ore.

I disagi potrebbero farsi sentire soprattutto nella mattinata.

Ecco come si annuncia la situazione settore per settore

Trasporto aereo: lo sciopero generale è stato proclamato in tutti i settori pubblici e privati dalle organizzazioni sindacali Cub, SGB, SI-Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas. L’agitazione è prevista dalle 10 alle 14.

Il fermo dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli Aeroporti della Regione Lombardia previsto anche in questo caso da Cub per 24 ore è stato ridotto dalle 10 alle 14 di venerdì.

Treni e navi: per il trasporto ferroviario e marittimo, l’astensione è fissata dalle 9 alle 13. Lo sciopero interesserà sia Trenord che Trenitalia

Trasporto pubblico locale: la mattinata sarà complicata anche nel trasporto pubblico locale. Ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio, lo sciopero è previsto dalle 9 alle 13.

Servizi connessi: per i servizi connessi al trasporto passeggeri, lo stop del personale appartenente alle Aziende ferroviarie Gruppo FSI, Serfer Servizi Ferroviari, Trenord, Nuovo Trasporto Viaggiatori, inizialmente previsto per i giorni 26 e 27 ottobre e di durata 24 ore proclamato da Cub Trasporti, è ridotto a 4 ore: dalle 9 alle 13 di domani, 27 ottobre.