Scontro alla rotonda, auto si ribalta

incidente auto ribaltamento

Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. E’ questo l’esito dell’incidente che ha interessato via Milazzo a Fagnano Olona.

E’ successo alle 20.30 di giovedì 5 ottobre quando le due auto guidate da una donna di 51 anni e da una ragazza di 24 si sono scontrate.

Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco con un’autopompa per estrarre una ferita dalle lamiere dell’auto e collaborare con il personale sanitario per soccorrere i feriti. In ambulanza è stata portata in ospedale in codice giallo.