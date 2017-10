Scontro in via Albani, 17enne ferito

ambulanza ambulanze incidente stradale notte 118 notturno notturna

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale, al Circolo, ferito in un incidente avvenuto a Varese, in via Albani.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 19, sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica a sirene spiegate, perché l’urto con l’auto è stato violento.

Il giovane è stato poi trasferito appunto in codice giallo al Circolo: è ferito, ma non in pericolo di vita.

Mezz’ora dopo un altro giovane, un 21enne, è invece rimasto ferito a Busto Arsizio, in viale Boccaccio alle porte di Borsano. Il ragazzo – investito in bici- è stato soccorso da un’ambulanza e poi trasferito con traumi diffusi all’ospedale di Legnano (non in pericolo di vita).