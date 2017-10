Scontro sul Molina, tra politica e querele

Nuova polemica all’ombra della casa di riposo Molina.

Il commissario straordinario Carmine Pallino ha annunciato l’intenzione di sporgere querela nei confronti di Ambrogio Vaghi, donatore del Molina ed un tempo consigliere comunale del Pci.

L’iniziativa è stata criticata con decisione dal sindaco e dai consiglieri comunali della maggioranza: Pd, Varese 2.0, Progetto Concittadino, Lista Galimberti

“Apprendiamo, con stupore e sconcerto, che il commissario straordinario dott. Carmine Pallino avrebbe querelato il signor Ambrogio Vaghi per alcune sue opinioni apparse sulla stampa locale.

Ambrogio Vaghi è persona assai nota e stimata in città per conoscenza amministrativa, esperienza e buon senso. Da sempre segue con attenzione e invidiabile lucidità la cosa pubblica e la vita varesina tutta, suscitando gli apprezzamenti degli amici come degli “avversari”, per l’alto senso civico, l’indiscussa moralità ed il profondo e riconosciuto spirito di collaborazione.

Egli, inoltre, è stato, nel recente passato, uno dei più generosi e disinteressati benefattori della casa di riposo Molina.

I sottoscritti consiglieri, pertanto, ritengono doveroso esprimere al signor Vaghi la loro più completa solidarietà, augurandogli di potere festeggiare il suo 91° compleanno serenamente e senza pretestuose preoccupazioni.

Invitano inoltre il commissario Pallino a ritirare una querela palesemente infondata ed irrispettosa nei confronti di una delle persone che, con fatti concreti lungo un periodo di diversi decenni, ha dimostrato di essere tra quelle che maggiormente hanno a cuore la città di Varese e la Fondazione Molina.”

Davide Galimberti

Luca Conte

Francesca Ciappina

Paolo Cipolat

Emilio Corbetta

Giacomo Fisco

Antonio Miedico

Fabrizio Mirabelli

Luisa Oprandi

Luca Paris

Alessandro Pepe

Giuseppe Pullara

Francesco Spatola

Tommaso Piatti

Maria Paola Cocchiere

Agostino De Troia

Valerio Crugnola

Elena Baratelli

Enzo Laforgia