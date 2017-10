Scontro tra due auto, diversi feriti

Alle ore 9,30 di questa mattina, mercoledì, i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Cassano Magnago, in via Bonincalza, per un incidente stradale che ha provocato alcuni feriti, fortunatamente n on gravi.

Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate. Gli operatori intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.