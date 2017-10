Scontro tra un’auto e un motorino, grave una sedicenne

Grave incidente sulla SP32, la strada provinciale che da Laveno Mombello porta a Sangiano. Lo scontro ha visto coinvolti un’automobile e un motorino ed è avvenuto intorno alle 18 e 30 di lunedì 2 ottobre.

Ad avere la peggio la ragazza, 16 anni, di Leggiuno, che viaggiava sul motorino in direzione di Laveno Mombello. A causa dell’urto ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in elisoccorso in codice rosso, all’Ospedale di Legnano dove l’hanno operata. E’ in prognosi riservata.

L’uomo che viaggiava sull’autovettura in senso opposto, 39 anni, non ha riportato gravi conseguenze.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cuvio che hanno chiuso il tratto stradale per permettere le operazioni di soccorso e procedere con i rilievi.