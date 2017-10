Scoperto il furbetto della spazzatura

Risale ad alcune settimane fa l’appello che Aemme Linea Ambiente aveva lanciato ai cittadini legnanesi, chiedendo loro di collaborare con l’azienda della raccolta rifiuti e con la polizia locale all’individuazione di chi, invece di conferire i rifiuti in piattaforma, sceglie la strada più breve e li abbandona su suolo pubblico.

L’appello era stato fatto, alla luce di quanto, ormai da tempo, avviene nell’area parcheggio compresa tra le vie Volta, Galvani e Moscova, dove qualcuno, probabilmente durante le ore notturne per non essere individuato, abbandona sacchi neri contenenti rifiuti di ogni tipo (scarti vegetali, in particolare).

L’appello di Amga è servito, evidentemente, a scuotere le coscienze: ribellarsi a chi fa il furbo è un diritto-dovere di ogni cittadino che rispetta le regole e che finisce per subire le conseguenze (anche in termini economici) di chi, invece, cerca sempre la scorciatoia.

Per questo la società ha deciso di ringraziare la signora che, con grande senso civico, ha permesso di smascherare il furbetto di San Giorgio che veniva a Legnano ad abbandonare i propri rifiuti e che è stato colpito da una sanzione di 330 euro.

Amga esorta i cittadini di tutti i Comuni a non abbassare la guardia e a servirsi, eventualmente, anche di tablet e cellulari, per smascherare comportamenti scorretti: anzi, reati veri e propri, visto che l’abbandono di rifiuti è un reato.

In conclusione Amga ricorda che è presente che sul sito di AEMME Linea Ambiente (www.aemmelieaambiente.it), alla voce “Segnala e richiedi” (banner presente sulla Home Page, in basso), il cittadino può segnalare- anche tramite tablet o cellulare- l’episodio di abbandono rifiuti, selezionando il Comune, la via ed, eventualmente, inserendo anche l’immagine che ha scattato.