Secondo voi come finirà il referendum sull’autonomia?

Domenica 22 ottobre i cittadini lombardi aventi diritto al voto saranno chiamati alle urne per esprimersi sul referendum per l’autonomia indetto in tutta la regione.

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SUL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE

Si tratta di una consultazione che è ormai al centro della discussione politica e che, più che dividere tra il Sì o il No, sta opponendo coloro che ritengono opportuno o superfluo il referendum, soprattutto, a causa dei costi sostenuti per indirlo.

Come abbiamo visto la stragrande maggioranza dei politici in Regione e in Parlamento sono trasversalmente schierati per il Sì (LEGGI QUI).

Ma qual è la vostra opinione sulla consultazione? Ve la sentite di fare una previsione di quello che registreranno le urne? Ditecelo in questo sondaggio e vi terremo informati su tutti gli ultimi sviluppi prima del 22 ottobre.