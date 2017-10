Serate con l’autore in biblioteca a Venegono Inferiore

municipio venegono inferiore apertura

La Biblioteca Comunale di Venegono Inferiore organizza per il per mese di ottobre due serate con l’autore: giovedì 5 ottobre alle ore 21,00 lo scrittore Sergio Cova presenta il suo romanzo “Il Modigliani perduto”: si tratta di un noir ambientato tra Parigi e Venezia, una storia avvincente di opere d’arte, omicidi e furti d’autore. A Giacomo Maran, protagonista del romanzo, ex falsario e ora esperto d’arte, capita tra le mani il diario di un pittore spagnolo vissuto a Parigi nei primi anni del Novecento, Manolo, che racconta di aver dipinto una natività sopra un nudo di Amedeo Modigliani. Scovare il Modigliani perduto tra le chiese e le collezioni private di Venezia è la missione affidata a Maran, ma quando alcuni dipinti vengono rubati e lui è accusato di omicidio, l’ex falsario dovrà scoprire anche chi vuole incastrarlo.

A seguire, nella stessa serata Laura Veroni, insegnante e scrittrice, donna intelligente e di fascino, presenta “Varese non aver paura” seconda indagine per il magistrato “Elena Macchi” interamente ambientata a Varese. La Veroni ha creato un personaggio affascinante e credibile, il magistrato Elena Macchi, che dopo essersi dedicata, un anno fa, alla vicenda di un serial killer nel primo romanzo (I delitti di Varese), questa volta indaga su casi che riguardano Rosario Accorsi, un pedofilo. Al centro del romanzo tre figure femminili: la Macchi, la professoressa Carla Allevi, la studentessa Erika Bonelli.

Venerdì 27 ottobre alle ore 21,00 è la volta di Roberta Lucato, bibliotecaria, giornalista e pubblicista, che presenta “La Voce di Belforte – una nuova indagine del Giudice Gagliardi”, è il caso di una donna brutalmente aggredita e uccisa in una notte di luna piena che scuote la quieta Varese alla vigilia della Grande Guerra.

Chiude la rassegna Sara Magnoli, giornalista professionista, che presenta “Se il freddo fa rumore”, l’avvincente storia di due ragazzine che non si conoscono, sparite misteriosamente dalla stessa cittadina di provincia. Un brutale omicidio senza spiegazione .Un groviglio di emozioni, sentimenti e relazioni dove niente è come sembra. L’ombra di intimidazioni e minacce e la paura di non sentirsi mai al sicuro. Un inquietante caso per il vicequestore Luciano Mauri e per la giornalista Lorenza Maj. In una solitudine che penetra nelle ossa. Proprio come il freddo

Moderatrice degli incontri Luisa Oprandi, nata e cresciuta a Varese, insegna dal 1983, nelle scuole superiori dal 1986. E’ tra gli insegnanti che hanno fondato il liceo psicopedagogico a Varese nel ‘92.

E’ un personaggio poliedrico: si occupa di comunicazione, arte e teatro, collabora con testate giornalistiche locali, dalla carta stampata alla tv. Durante la serata piccolo coffee break, in collaborazione con la Pasticceria di Davide Pisano.