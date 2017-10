Serie A, sabato il debutto casalingo a Daverio per l’Alto Verbano

Foto varie

Dopo l’ottima vittoria all’esordio stagionale nel campo di Modena, contro la G.S. Rinascita, sabato 14 ottobre l’Alto Verbano farà il suo debutto casalingo presso il rimodernato bocciodromo di Daverio, dove affronterà la società E. Millo di Salerno.

Il match, su indicazione della Federazione, inizierà alle ore 14 anziché alle ore 14.30, con la presentazione delle squadre che avverrà alle 13.45, alla presenza dei massimi organi provinciali e regionale della FIB. Inoltre, in rappresentanza

dell’amministrazione comunale, interverrà il sindaco di Daverio, Franco Martino.

Il presidente Paolo Basile e tutti i componenti dell’Alto Verbano colgono l’occasione per ringraziare il presidente della Cooperativa Daveriese Enrico Thoelke e tutti i suoi collaboratori per aver concesso l’autorizzazione ad usufruire della loro struttura.

Un ringraziamento particolare va ai componenti della bocciofila Daveriese, guidata dal presidente Edo Ossola, a Franco Plebani a tutti quelli che si sono adoperati per rendere questa struttura bella e degna di accogliere importanti partite di caratura nazionale.

Ultimo, ma non meno importante, è il ringraziamento alla società San Cassano, in

particolare al gestore Toto Rania, per aver ospitato l’Alto Verbano negli splendidi

ultimi cinque anni, che hanno visto la società varesina conquistare anche lo scudetto.

II giornata, Serie A. Alto Verbano – E. Millo, C.D. M. Vallefoglia – Boville,

L’Aquila – G.S. Rinascita, Montegranaro – MP Filtri Caccialanza, Nova Inox –

Fashion Cattel, Termosolar Cagliari – CVM Utensiltecnica.

Classifica: Alto Verbano, Boville, CVM Utensiltecnica, E. Millo, Fashion Cattel, MP

Filtri Caccialanza 3, L’Aquila, Montegranaro, C.D.M. Vallefoglia, Termosolar

Cagliari, G.S. Rinascita, Nova Inox 0.