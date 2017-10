Serie D in campo sabato. Caronnese e Varesina impegnate in casa

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Giornata spezzatino per il Girone A di Serie D, in vista dell’impegno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre. Quasi tutte in campo sabato 28 novembre, anche se in quattro orari diversi, l’unica partita in programma domenica sarà Como – Casale.

CARONNESE – SEREGNO

Dopo aver perso il primo posto con il pareggio di domenica scorsa in casa del Varese, la Caronnese dovrà tornare alla vittoria ospitando a Caronno Pertusella il Seregno, che sta lottando nelle zone basse della graduatoria. La squadra di mister Aldo Monza cercherà la posta piena e spererà in un passo falso del Gozzano ad Olginate. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

VARRESINA – INVERUNO

Sempre alle 14.30 scenderà in campo la Varesina, che a Venegono Superiore affronterà l’Inveruno. Le fenici, che arrivano da una striscia positiva importante, non vogliono fermarsi e anche contro i milanesi cercheranno di portare a casa un risultato utile. L’Inveruno arriva invece da un momento difficile con una sola vittoria nelle ultime cinque sfide.