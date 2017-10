Serie D, la 7a giornata in diretta. OltrepoVoghera – Varese 0-0; Dro – Pro Patria

Foto varie di calcio

Settima giornata di campionato per la Serie D. Il Varese è ospite dell’OltrepoVoghera, Pro Patria invece in Trentino contro il Dro. Aggiornamenti in diretta anche per Arconatese – Caronnese e Varesina – Castellazzo. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn #oltrepovarese e #dropropatria via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI