Serie D, Pro Patria – Pontisola in diretta dallo “Speroni”

Varie tigrotti

Ottavo turno di campionato per il Girone B di Serie D, con la Pro Patria impegnata allo “Speroni” contro il temibile Pontisola. Come sempre, potrete commentare in diretta il match e interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriapontisola via Instagram e Twitter.

Per visualizzare la meglio la diretta CLICCATE QUI