Servizio “Cenerentola”: tre venerdì liberi per mamme e papà

Una serata “libera” per mamma e papà. Dopo l’esperienza dello scorso anno, l’amministrazione comunale ripropone “Cenerentola”, il servizio di asilo notturno dalle 20.15 alle 23.45.

Il 17 novembre e ancora l’1 e il 15 dicembre, i genitori potranno usufruire per tre venerdì del servizio alla scuola dell’Infanzia comunale “Don Lorenzo Milani in via Procaccini 11. Saranno accolti tutti i bimbi della fascia d’età 1/6 anni.

Le iscrizioni andranno presentate fino alla serata prescelta, all’Ufficio dei servizi educativi di via Cairoli 4 aperto al pubblico dalle 8.30 alle 14 nei giorni dal lunedì al giovedì mentre il venerdì è dalle 8.30 alle 13.30.

Il servizio ha un costo di 15 euro per ogni serata e sarà attivato al raggiungimento di almeno 5 iscrizioni. Per l’iscrizione di più di due bimbi sarà applicato uno sconto del 20%.