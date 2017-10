Servizio civile: il Comune accoglie 35 giovani

È iniziato oggi, mercoledì 11 ottobre, il nuovo anno di servizio civile per 35 giovani, tra i 18 e i 28 anni, al Comune di Varese.

I giovani, selezionati tra le 70 domande pervenute, saranno impegnati in uno degli 8 progetti che l’amministrazione ha deciso di presentare.

A dar loro il benvenuto, l’assessore Francesca Strazzi che seguirà in particolare il gruppo che si occuperà dei quartieri e dei giovani: « È uno strumento molto importante per sviluppare anche conoscenze e competenze utili nella vita – ha rimarcato l’assessore puntando anche sul valore formativo dell’esperienza – Acquisiscono valori che permetteranno loro di diventare “cives” nel senso latino del termine».

La maggior parte dei giovani risiede a Varese o in provincia, ma ci sono anche due ragazze della provincia di Como. Variegato il loro percorso scolastico: dal diploma di maturità alla laurea magistrale (in storia e critica dell’arte, in scienze filosofiche, in giurisprudenza).

Per un anno sono chiamati a realizzare un progetto di utilità sociale; tra i benefici: corso di formazione mirato, crediti formativi universitari e crediti professionali, validazione delle conoscenze acquisite, indennità mensile di 433,80 euro.

In particolare Francesca Strazzi ha puntato sula loro forza creativa per avviare percorsi nuovi anche alla luce del progetto “Carta europea della gioventù”.

Di seguito i progetti in cui i ragazzi verranno impegnati dopo un periodo di formazione che durerà sino a dicembre:

..SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE..

GIOVANI E NONNI: L’UNIONE FA LA FORZA

n° 4 volontari

Supportare gli interventi di natura socio-assistenziale domiciliare e l’organizzazione generale della vita degli anziani e degli adulti disabili. Sostenere le attività di integrazione e di stimolo al mantenimento di relazioni sociali per le persone sole e maggiormente in difficoltà, in continua interazione con gli operatori referenti dei servizi domiciliari.

LE STAGIONI DELLA VITA

n° 4 volontari

Realizzare attività di animazione per anziani presso il Centro Diurno Integrato del Comune di Varese e nei Centri di Incontro periferici, per favorire una maggiore integrazione delle persone anziane e ridurre il rischio di isolamento sociale. Sostenere nella relazione persone con compromissioni di tipo psico-fisico frequentanti i centri. Attivare laboratori interattivi e promuovere azioni di socializzazione in una struttura organizzata.

..SETTORE EDUCATIVO..

SCUOLA IN GIOCO: NUOVI STRUMENTI PER CRESCERE INSIEME

n° 9 volontari

Supportare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: bambini che presentano svantaggi sociali e

culturali, disagi familiari, disturbi specifici di apprendimento e/o evolutivi, difficoltà con la lingua

italiana perché appartenenti a culture diverse. Programmare attività specificamente strutturate che

consentano un supporto educativo più efficiente, più attento alle esigenze di ogni singolo utente

ed integrato con il progetto scolastico, per accompagnare gli alunni nei diversi ambiti scolastici, sia

curricolari che extra-curricolari, nell’intero arco della giornata.

EMOZIONARTI

n° 5 volontari

Supportare la realizzazione di attività educative volte a favorire nel bambino il riconoscimento della

propria identità e delle proprie emozioni, attraverso lo sviluppo dell’autonomia, nella libera

espressione di sé, coniugando sapere e fantasia, nella conoscenza del mondo partendo dal proprio

territorio, nella formazione di un senso storico. Supportare il personale educativo durante l’intera

giornata scolastica (servizio di pre – dopo scuola, accoglienza, attività di laboratorio, pranzo,

riposo…).

WEL.FARE – FARE BENE AL SOCIALE

n° 2 volontari

Partecipare e confrontarsi con una realtà organizzativa complessa ed innovativa che crea e gestisce

progettualità ad ampio raggio (Festa della Famiglia, Polo Educazione Expo, Notturno giovani, Take

care, Monetine) per tutte le fasce d’età della cittadinanza. Supportare nell’ambito della comunicazione (prevalentemente tramite siti internet e social network) e della documentazione delle attività dei progetti, nonché collaborare alla realizzazione di convegni ed eventi.

..SETTORE CULTURALE..

VARESE, LA PROMOZIONE TURISTICA IN UNA CULT CITY

n° 4 volontari

Consolidare i servizi di informazione ed accoglienza turistica offerti dalla città di Varese, anche

attraverso la preparazione di materiale promozionale, e quello di organizzazione di eventi, in

supporto agli operatori. Valorizzare l’esperienza di Expo2015, per proseguire nell’offerta di servizi

sempre migliori di promozione territoriale e per disegnare un futuro turistico del capoluogo, che sappia coinvolgere le numerose attrattività del varesotto (luoghi d’arte, natura, occasioni culturali e di svago etc.) e affermarne le potenzialità in ambiti internazionali.

SIAMO GIOVANI!

n° 4 volontari

Incrementare la rete di contatti, attività e progetti afferibili alla sfera di competenza delle Politiche

Giovanili del territorio comunale, consolidando e – dove possibile – implementando i rapporti in

essere, attraverso la realizzazione di progetti specifici ed il mantenimento delle attività proprie del

servizio Informagiovani e dello Spazio Giovani, appositamente pensati per offrire al contempo servizi informativi qualificati e specifici, e spazi co-gestiti dagli stessi giovani in sinergia con gli operatori delle politiche giovanili.

QUARTIERI AL CENTRO. DIFFONDERE SUL TERRITORIO LA LOGICA PARTECIPATIVA

n° 3 volontari

Rafforzare i servizi svolti dall’amministrazione per diffondere sul territorio la logica di appartenenza e partecipazione attiva, promuovere la conoscenza della città intesa come bene comune e la conseguente partecipazione rispetto a quanto avviene intorno a sé. Coinvolgere nei processi di lavoro avviati dall’Amministrazione tutte le persone, le associazioni, le imprese, gli enti e le organizzazioni operanti nei quartieri della città, per ottenere un miglioramento nella qualità dei servizi pubblici offerti.