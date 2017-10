Servono i migliori Bandits per battere la miglior difesa

Bandits Varese hockey ghiaccio

Dopo un avvio di stagione sicuramente positivo, i rinnovati Bandits Varese provano ad alzare ulteriormente l’asticella delle proprie ambizioni nel settimo turno di Italian Hockey League.

I gialloneri – quattro successi e 11 punti in classifica fino a questo momento – giocheranno sabato sul ghiaccio dell’Ora, squadra che da anni frequenta i piani alti di questo campionato (all’attivo anche una finale di Serie B nel 2015) e che anche nella stagione in corso sta facendo corsa d’alta quota.

Il match tra Frogs e Bandits si giocherà dalle ore 19 del 21 ottobre sulla pista all’aperto della cittadina in provincia di Bolzano, agli ordini dei signori Bettarini e Lottaroli. Per il Varese si tratta di un test duro, al pari di quelli contro Milano e Merano, perché l’Ora è squadra che gioca a menadito – molti giocatori sono cresciuti insieme – è molto forte sul pattinaggio e appare completa in tutti i reparti a partire da quello del portiere, con Tizian Giovanelli che comanda la classifica di rendimento in quel ruolo. Non a caso la difesa – solo 5 gol al passivo – è la migliore di IHL.

In attacco le “rane” non hanno una prima punta ben definita ma tanti uomini – da Zelger a Walter, da Calovi a Tschoell – che possono impensierire la gabbia di Broggi (o Bertin, a seconda della scelta che farà Cacciatore).

I Bandits dovranno quindi produrre uno sforzo massimo per strappare punti ai padroni di casa, anche se la vittoria ottenuta a Caldaro (la sola squadra che ha battuto l’Ora) ha già permesso di festeggiare lontano dal PalAlbani. Per i gialloneri il diktat – non sempre osservato – è il solito, quello di ridurre al minimo le penalità; non inganni il solo punto che divide le due formazioni in classifica, perché gli altoatesini hanno disputato una partita in meno (quella, però, contro il Milano capolista). Anche in questa circostanza sarà possibile ascoltare la diretta su Radio Village Network.