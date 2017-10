Settantottenne cade dalla bicicletta, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 78 anni è caduto dalla sua bicicletta nel primo pomeriggio di domenica 15 ottobre. L’incidente è avvenuto in via Trento a Cardano Al Campo alle 15.30.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e un’automedica ma, viste le condizioni molto gravi, è stato caricato sull’elisoccorso decollato da Como per il trasferimento d’urgenza in ospedale in codice rosso.