Sette incontri sul ring del PalaVolonterio

Il PalaVolonterio di Bizzozero, da tanti anni sede dei Panthers, torna a ospitare una riunione pugilistica: sabato 28 ottobre (dalle 20) sono in programma sette combattimenti, tre dei quali dedicati ai professionisti sull’asse Varese-Ungheria.

Il match di Christian Bozzoni (5 V – 14 P – 4 N), l’ultimo in programma, è una rivincita per il varesino contro l’ungherese Zoltan Hrovath: i due veterani si sono già sfidati lo scorso anno a Bekescsaba chiudendo la fatica dopo sei riprese con un verdetto di parità.

Saranno invece due giovani neopro – dal buon trascorso tra i dilettanti – gli sfidanti ungheresi di Mattia Scaccia e Marco Miano: il primo (5 V – 3 P) dovrà sfidare Mario Bozsani mentre il secondo (5 V – 5 P) se la vedrà con Nassim Ferhat. I due varesini hanno l’occasione di migliorare il proprio palmares, a patto di non sottovalutare avversari desiderosi di fare subito bene tra i “grandi”.

Tra i dilettanti ci sarà un triplice incrocio tra atleti dei Panthers e portacolori della Boxe Ornavasso. Tra le donne l’imbattuta varesina Jana Diemberger cerca la settima vittoria contro l’esperta piemontese Giuseppina Di Stefano. Ritorno sul ring per Stefano Bucci, dopo ben quattro anni: per lui ci sarà l’ornavassese Francesco Raso, mentre combatteranno tra i senior Nicola Lucente e Mattia Camarda. La riunione sarà aperta dal giovane Visto Diaz (categoria 60 Kg) contro un avversario da definire.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Senior kg 60 – Visto Diaz (Panthers) vs avversario da definire

Senior Kg 73 – Lucente Nicola (Panthers) vs Camarda Mattia (Boxe Orbassano)

Elite Kg 60 – Bucci Stefano (Panthers) vs Raso Francesco (Boxe Orbassano)

Elite donne Kg 54 – Diemberger Jana (Panthers) vs Di Stefano Giuseppina (Boxe Orbassano)

Pro 6×3 Kg 76 – Miano Marco (Lauri Boxing Team) vs Ferhat Nassim (Ung)

Pro 6×3 Kg 73 – Scaccia Mattia (Lauri Boxing Team) vs Bozsani Mario (Ung)

Pro 6×3 Kg 69 – Bozzoni Christian (Lauri Boxing Team) vs Horvath Zoltan (Ung)