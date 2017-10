Sette nuovi negozi storici nel Varesotto

busto arsizio varie

Per tutelare, promuovere e valorizzare le realtà commerciali più rappresentative del territorio, la regione Lombardia assegna un riconoscimento speciale ai negozi storici: vere istituzioni che sono riuscite a resistere, conservandosi al trascorrere inesorabile del tempo.

La nostra provincia conta circa 51 attività storiche. A questi si sono appena aggiunti altri cinque negozi: la Regione ha assegnato il riconoscimento ai Fratelli del Torchio di Angera (1923), bar Franco enoshop (1954), Genoni gioielleria ottica (1958), Rocca distribuzione vini e bevande (1960), Vittorio Castellanza tessuti (1960) tutti avente sede a Busto Arsizio, la profumeria Proserpio di Varese e Antonini arredamenti (1961) di Castellanza, sono state premiate e riconosciute come storiche attività.

«Questo premio riconosce l’impegno, la storia e la qualità che avete conservato fino a oggi e la capacità di adeguare la vostra offerta ai rapidi cambiamenti del mercato. Con il lavoro siete, infatti, riusciti a durare nel tempo e, da più di cinquant’anni, avete saputo unire tradizione e innovazione, creando con il vostro servizio un valore per le comunità, i quartieri e le città in cui operate» ha commentato l’assessore Mauro Parolini durante la cerimonia di premiazione 2017 dei negozi storici, svoltasi a palazzo Lombardia. « È dal 2004 – continua Parolini – che Regione Lombardia, in accordo con gli enti locali e le associazioni di categoria, ha istituito questo riconoscimento proprio per tener viva la memoria e premiare la professionalità di intere generazioni. Storie di vita significative, che raccontano l’identità regionale e un modo di fare impresa commerciale, che continua ad esistere nonostante i morsi delle crisi».

L’assessore ha ricordato che «quello del riconoscimento e del sostegno alle attività storiche è solo una delle iniziative inserite in un ampio contesto di misure e di incentivi economici che l’assessorato allo Sviluppo economico ha messo in campo per il settore del commercio. E che si uniscono a quelle contro la desertificazione commerciale, il sostegno degli interventi di riqualificazione e sicurezza degli esercizi commerciali e la valorizzazione di quei negozi e reti commerciali che si sono distinti per la capacità di generare attrattività con iniziative di marketing e strategie di vendita innovative».

A oggi gli esercizi ai quali è stato conferito il riconoscimento regionale sono 1.580, di cui: 1.330 ‘Storiche attività'; 210 ‘Negozi-Locali storici'; 40 ‘Insegne storiche e di tradizione’.

Un paio di curiosità: il negozio più antico è del 1284, mentre la provincia che registra il maggiori numero di negozi storici riconosciuti è quella di Milano con 490 attività premiate.