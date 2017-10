Il mondo in una scuola, una settimana sulla intercultura

intercultura scuola mani mano

Gli Istituti Comprensivi di Gallarate, riuniti nella Rete “Scuola Aperta al Mondo”, organizzano una Settimana dedicata al tema dell’Intercultura, nella convinzione che non sia più possibile, oggi, evitare di fare educazione interculturale, che metta cioè in dialogo le diverse culture di provenienza che oggi convivono nella società (e nella scuola) italiana.

Oltre ai laboratori rivolti ai bambini, che si svolgeranno nell’arco della settimana, sono previsti due incontri specifici per genitori e per adulti, per cui è necessaria l’iscrizione.

Primo appuntamento, lunedì 6 novembre, in sala Rusnati (via Rusnati, Gallarate) con la serata di apertura rivolta alle famiglie, dal titolo “Senza confini: cultura, arte e testimonianze” (che ha anche il patrocinio del Comune ). Interverranno Mauro Speraggi pedagogista ed editore; Renzo di Renzo; responsabile e direttore artistico della Fondazione Claudio Buziol; Riccardo Panichi rappresentante dell’Associazione Medici con l’Africa Cuamm. Ci sarà una performance di musiche tradizionali africane del gruppo musicale “Band’s Hope of Africa”di Tony Efe,Amstrong Ganje Kingang,Osazuwa Bright, Kah Seidi, Kalidou Gueye, Ndiaye Adama, Ceesay Eddi. E ancora una testimonianza di Nyang Abdulie studente del CPIA di Gallarate, performance artistica di Michele Letizia e presentazione della Rassegna d’arte “Speculando Mare Nostrum” curata da Michele Schioppa. Moderatrice dell’evento la giornalista e scrittrice Sara Magnoli

L’altro appuntamento fuori dai muri dei singoli istituti sarà l’incontro di formazione rivolto ai docenti, dedicato a “Migrazioni globali, tra accoglienza e nuovi muri”, che si terrà il 7 novembre al Falcone (dalle 17 alle 19). Parteciperanno il professor Valerio Raffaele geografo, docente di scuola secondaria di secondo grado e Presidente di AIIG di Varese, e la professoressa Laura Di Bacco docente di scuola secondaria di primo grado e vicepresidente di AIIG di Varese.

Durante la Settimana, in tutti gli Istituti comprensivi cittadini saranno proposti inoltre laboratori per gli alunni di tutte le età, sul tema dell’Intercultura. I materiali prodotti saranno poi esposti sabato 11 novembre con mostre allestite nei singoli istituti e aperte al pubblico dalle 9.30 alle 12.30.