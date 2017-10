Sfida all’ultimo colpo per il trofeo interforze al Poligono di Somma

Foto varie

Domenica 15 ottobre la sezione di Somma Lombardo dell’Associazione nazionale Carabinieri organizza il Trofeo interforze di gara di tiro con pistola standard calibro 22. La gara è aperta a tutte le forze di Polizia, Associazioni d’arma, amici, famigliari.

L’appuntamento è per le 10 al Poligono Nazionale di Somma Lombardo, in via Per Cimbro 1.

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona che sarà versata all’atto dell’iscrizione e comprende il noleggio della pistola, le munizioni, linea di tiro, bersaglio e presente della gara.

Per motivi organizzativi si prega di comunicare tempestivamente la propria adesione entro e non oltre il 13 ottobre precisando:

eventuale organizzazione e/o corpo di appartenenza, numero di persone partecipanti

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi:

Stefano Alberti cell. 347 7634866 e-mail anc_sommalombardo@libero.it

Alberto Marino cell. 340 1138873

Walter Rossetti cell. 347 3047111

QUI il programma del Torneo