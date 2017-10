Sfide casalinghe nell’infrasettimanale per Caronnese e Varesina

Le foto della Caronnese

Turno infrasettimanale per il Girone A di Serie D che andrà in scena mercoledì 18 ottobre alle ore 15. Caronnese e Varesina avranno impegni casalinghi da sfruttare per migliorare le rispettive posizione di classifica.

CARONNESE – PAVIA

La Caronnese, che nonostante il pareggio contro il Derthona, mantengono il primo posto in graduatoria, saranno impegnati a Caronno Pertusella: avversario di turno il Pavia. La squadra di mister Aldo Monza spera di far fruttare il fattore casalingo per prendersi altri tre punti e tiferanno il Varese, impegnato a Gozzano.

VARESINA – BORGARO

La Varesina arriva da due risultati utili in fila e vuole proseguire sulla giusta via. Attenzione però a non sottovalutare il Borgaro, che ha gli stessi punti delle fenici in classifica, ma ha dimostrato di essere un osso molto duro. Sarà una gara combattuta tra due squadre che hanno tanta voglia di fare punti per migliorare la graduatoria e allontanare la zona calda.