Sfreccia sulle strade di Varese la nuova Vespa “Sei Giorni”

Vespa Sei Giorni presentata a Varese e dintorni

In questi giorni, girando per Varese, qualcuno avrà notato cinque fiammanti Vespa di colore verde procedere diligentemente in fila lungo le nostre strade. Si tratta di giornalisti prevenienti da tutta Europa che, fino a lunedì prossimo, proveranno in anteprima la nuova “Sei Giorni”, ultima versione del popolare scooter prodotto a Pontedera.

La scelta di Varese come location per questa presentazione stampa non è casuale: nel 1951 la nostra città fu la sede della 26° edizione della Sei Giorni motociclistica Internazionale che vide, tra lo stupore generale, la conquista di 9 medaglie d’oro da parte delle piccole e guizzanti Vespa 125. Per dovere di cronaca la classifica generale vide la vittoria della nazionale dell’esercito inglese.

Un successo ottenuto grazie anche a un tracciato che seppe esaltare la leggerezza e maneggevolezza tipiche della Vespa, particolarmente a suo agio sulle strette e tortuose strade del Varesotto e province limitrofe.

Alcune di queste, come la salita al Campo dei Fiori, Brinzio e il passo di San Antonio, sono parte del percorso di prova che i giornalisti percorrono durante la presentazione stampa così come i partecipanti della rievocazione organizzata dal VAMS (Varese Auto Moto Storiche), giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

A pochi mesi dalla nascita dell’iniziativa Varese Terra di Moto” sostenuta dalla CCIAA e dalla Varese Sport Commission, la presenza di questo evento organizzato dal primo costruttore nazionale di motocicli al Palace Hotel di Varese è certamente di buon auspicio per continuare a sviluppare il progetto, magari con una piccola aggiunta: Varese Terra di Moto e di Vespa.