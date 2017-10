Si addormenta ai fornelli, arrivano i pompieri

Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme quando un forte odore di bruciato si è diffuso per tutto il palazzo. E’ successo giovedì 5 ottobre in via Lazio a Varese quando intorno alle 20.40 è scattato l’allarme.

Un condomino ha quindi chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza e anche le guardie giurate dell’ospedale di Varese che transitavano casualmente dal posto.

L’uomo, classe 1942, è stato portato in ospedale. Le sue condizioni -nonostante il gas inalato- sono buone.