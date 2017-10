Si cerca la ragazza scomparsa nel bosco della droga

Si cerca una donna a Marnate

E’ giallo a Marnate, dove i carabinieri stanno cercando di capire chi sia e dove sia finita una ragazza che risulta irrintracciabile. Si tratta di una ragazza ventenne per la quale era stata attivata la procedura di ricerca che ha coinvolto, nella giornata di domenica, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e croce rossa.

La base delle ricerca era stata fissata in via Kennedy e gli operatori sono stati al lavoro, fino alla sera, nei dintorni e nella zona circostante. Si tratta di un’area molto nota come luogo di spaccio, a ridosso delle aziende del paese e tra Nizzolina e Rescalda.

Le ricerche sono partite dopo una strana vicenda accaduta nella notte di sabato e inseguito alla segnalazione di un uomo. Si tratta di un 35enne di Busto Arsizio, che, secondo una ricostruzione ancora tutta da verificare, è uscito dalla boscaglia nel cuore della notte e ha fermato un passante al quale ha raccontato che alcuni spacciatori gli avevano dato fuoco all’auto, una Mercedes.

Sempre dal racconto dell’uomo è emerso che nel bosco avrebbe visto una ragazza di circa 20 anni, ed è proprio lei che gli inquirenti stanno cercando. È stata anche contattata telefonicamente ma senza alcun risultato, è irrintracciabile.

Al Comune di Marnate sono state chieste le planimetrie dell’intera zona per le operazioni di ricerca, ma in serata le ricerche sono state sospese e si deciderà in giornata come proseguire. I carabinieri hanno ascoltato le versioni rese dall’uomo della Mercedes, che è un meccanico residente in un comune della provincia.