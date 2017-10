Si cerca Renato, scomparso da una settimana

Gallarate

È scomparso da una settimana Renato Avvisati, 57enne residente a Cardano al Campo.

La famiglia è molto preoccupata, perché non si è messo in contatto con nessuno, neppure con gli amici che era solito frequentare da più tempo.

L’ultima volta è stato visto domenica sera, 1° ottobre, in un bar in via Torino a Gallarate, mentre giocava a carte tranquillamente. Da allora più nessuna segnalazione. Sono stati attivati carabinieri e vigili del fuoco, che sono entrati nell’appartamento, senza però trovare nessuno nè tracce di possibili motivi di allontanamento.

Il telefono di Avvisati è spento da giorni, il suo “stato” su Whattsapp dice che l’ultimo accesso al programma di messaggistica risale a mercoledì 3 ottobre. Nessuna segnalazione arriva anche dai parenti residenti in altre località d’Italia.

La famiglia invita chi avesse elementi utili a rivolgersi ai Carabinieri di Gallarate.