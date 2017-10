Si chiude a Villa Cagnola l’edizione 2017 di “Un mare di laghi”

Foto varie

Si è conclusa nei giorni scorsi l’edizione 2017 del progetto “Un mare di laghi”, esperienza di velaterapia organizzata da Vela Insieme, i cui risultati saranno illustrati domani – sabato 21 ottobre – in un convegno organizzato a Villa Cagnola di Gazzada Schianno a partire delle 10,30.

Circa 100 ragazzi hanno navigato da giugno ad agosto sui Laghi di Iseo e di Garda e nell’ambito dell’Arcipelago Toscano, su tre imbarcazioni a vela e i risultati – spiegano gli organizzatori – sono stati entusiasmanti. I partecipanti hanno condiviso momenti di educazione al mare e all’ambiente marino e, soprattutto, hanno convissuto a bordo, abbattendo le barriere psicologiche che dividono il mondo della cosiddetta normalità e quello dell’handicap e recependo i valori della diversità e dell’integrazione come arricchimento reciproco.

Al convegno è stata annunciata la presenza del presidente della Regione, Roberto Maroni, che quattro anni fa volle portare in Lombardia l’esperienza già da anni sperimentata in Toscana dall’Associazione Vela Insieme. Il progetto prevede di portare in barca a vela giovani di età compresa dai 14 ai 20 anni creando equipaggi misti tra ragazzi a sviluppo tipico e ragazzi con disabilità con il duplice scopo di integrare questi due mondi abbattendo le barriere, soprattutto culturali, che li separano e facendo conoscere loro il mare e la navigazione.

Due giorni in barca sui laghi (in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione Brescia Desenzano, con il Circolo Nautico Portese di San Felice del Benaco e con l’AVAS Associazione Velica Alto Sebino che hanno messo a disposizione le loro barche e la logistica) e per finire, una settimana nello stupendo mare dell’arcipelago toscano nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

“Un Mare di Laghi 2017” è un progetto finanziato dalla ASST del Garda (Regione Lombardia) e si è avvalso anche del sostegno di​ FCA Autonomy, Volvo Penta​, Persico Marine, Dalmine Tenaris, Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella e della Marina di Scarlino, aziende che facendo proprio il concetto relativo alla responsabilità sociale di impresa, ha​nno​ contribuito alla sua realizzazione.