Si è spento Pierluigi Carnaghi, padre della Lilt varesina

lilt busto arsizio centro prevenzione oncologica

Si è spento all’età di 84 anni il dottor Pierluigi Carnaghi. Medico, senologo, ha dedicato la sua carriera alla prevenzione soprattutto nel campo del tumore al seno.

Fu lui, a far crescere la sezione varesina della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) dove entrò nel 1984 come volontario. Fino al 2005 ne è stato presidente, carica che poi dovette lasciare per la sopraggiunta malattia.

Non fece, però, mai mancare il suo spirito di servizio: “ Era il nostro presidente onorario – commenta commosso l’attuale presidente della Lilt provinciale Franco Mazzucchelli – un riconoscimento dovuto per la lunga e convinta attività nel campo della prevenzione. Fu lui, nel 1987, a creare il “Centro Donna”, un gruppo di auto aiuto per le donne operate al seno. Quel modello si diffuse poi all’intero territorio nazionale. Fu anche pioniere, insieme alla Fondazione Paiusco Introini di Samarate, ad avviare l’assistenza domiciliare per i malati oncologici terminali”.

La sua figura viene ricordata anche per le tante borse di studio assegnate a giovani medici piuttosto che per i servizi organizzati con le istituzioni per colmare le lacune del sistema di assistenza sanitario. “ A lui va tutto il nostro affetto e la nostra riconoscenza” ha commentato il presidente Mazzucchelli a nome di tutta la Lilt varesina.

I funerali di Pierluigi Carnaghi si svolgeranno domani, martedì 10 ottobre, alle ore 15.15 nella chiesa SS Apostoli a Busto Arsizio.