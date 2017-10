Si getta nel lago per salvare un cane

Foto varie

Un olandese dalla pelle di tamburo e gran coraggio, tanto da non avere paura nonostante la giornata a tuffarsi nel lago per salvare un cane.

Succede che una pattuglia del radiomobile di Verbania poco dopo le 12,30 di oggi, domenica 22, viene avvisata via radio dalla centrale operativa di portarsi con urgenza vicino al municipio del capoluogo.

La scena che si presenta ai militari è la seguente: un turista olandese seminudo che porta a riva un cane, un setter, che si era avventurato nelle acque del lago – che cominciano ad essere freddine – senza più riuscire a tornare a riva.

Il cane, scappato poco prima da un giardino nelle vicinanze, ha attirato l’attenzione: il molo, reso viscido dalle alghe, non gli permetteva di tornare a riva. Quando il turista ha visto l’animale in difficoltà si è spogliato e non ha esitato a tuffarsi.

I carabinieri hanno aiutato l’uomo a uscire dal lago: animale e salvatore stanno bene, per la gioia di padroni, preoccupati per non vedere l’animale, uscito scavalcando la rete di casa.