Si vota la fiducia al Senato sulla legge elettorale

Parlamento italiano

Oggi si vota in Senato, dopo il sì della Camera, la nuova legge elettorale. Il Governo ha posto la questione di fiducia su cinque articoli. Dopo il primo test di martedì l’Aula del Senato dà il via libera alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2 della legge elettorale. Al primo voto di fiducia i favorevoli sono 150, i voti contrari 61, nessun astenuto. Sulla seconda fiducia i sì sono 151, 61 i contrari, nessun astenuto.

Durante il dibattito ha preso la parola il Presidente emerito Giorgio Napolitano. C’era attesa per il suo discorso, perché era stato carico di un possibile significato critico nei confronti del segretario del Pd Matteo Renzi. In effetti, l’ex Capo dello Stato ha annunciato il voto favorevole alla fiducia, ma ha criticato il metodo e parte della legge elettorale. Infine non ha votato. Napolitano ha definito «singolare e improprio», aver fatto ricadere sul presidente del Consiglio la «responsabilità di una fiducia che garantisce la intangibilità della proposta, in quanto condivisa da un gran numero di partiti». Un passaggio che è stato letto come critica a Renzi.

Eppure, va detto, non è solo il Pd che sostiene questa legge elettorale, che è un mix di proporzionale e maggioritario, con premio di maggioranza al 40%. L’accordo è un patto a quattro tra i dem, Forza Italia, Lega e Ap.

Gli oppositori si stanno facendo notare con iniziative per attirare l’attenzione dei media. Il M5S fa gestacci scomposti, urla e i senatori si bendano gli occhi con una fascia bianca, per la gioia dei fotografi. Mdp ha annunciato che non sosterrà più il governo.