Siamo soli nell’universo? Un incontro con il fisico Primo Lodi

Villa della Porta Bozzolo

Domenica 8 ottobre appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo con l’incontro “La Terra perla rara: siamo soli nell’universo?”.

Esistono altri essere intelligenti nell’universo? Circa 70 anni fa Enrico Fermi si chiese: “Ma dove sono tutti quanti? Perché non abbiamo mai ricevuto segnali da civiltà extraterrestri?” Per cercare di rispondere, Frank Drake ha creato una formula che cerca di calcolare la probabilità dell’esistenza di vita intelligente nell’universo: la ricerca è diventata una attività scientifica e si è avviato il progetto SETI.

Questi gli argomenti dell’interessante e attuale conferenza, promossa dal Gruppo FAI Valcuvia, per domenica 8 ottobre alle ore 14,30 presso la sede di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno. Relatore Primo Lodi, da anni collaboratore del Fai e appassionato fisico. Un “dolce” momento conviviale concluderà il pomeriggio.

Per chi lo desiderasse, alle ore 14,30 , ci sarà una visita guidata della Villa. Contributo richiesto: 5 euro iscritti FAI, 8 euro non iscritti. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro venerdì 6 ottobre a Marilena 333/2927728.

Con questo evento termina la programmazione 2017 del Gruppo FAI Valcuvia che desidera ringraziare vivamente tutti coloro che con la loro presenza hanno reso possibile e piacevole la realizzazione di tutte le attività in calendario, contribuendo in questo modo a sostenere la Fondazione. Le nuove proposte per l’anno 2018 verranno rese note tra qualche mese, insieme a quelle della delegazione FAI di Varese.