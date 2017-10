Simon Yates e Vigor al Dj set per il fine settimana del Twiggy

Tempo libero generica

Gli appuntamenti del fine settimana al Twiggy Cafè sono con il dj set a cura di Simon Yates e di dj Vigor e Lost & Found. Il primo sarà in scena venerdì 13 ottobre, dalle 21 e 30, dj resident a Brighton, Derby, Sheffield e Ibiza e molte altre città sparse per l’Europa, sarà per la prima volta al locale varesino per un dj set con solo vinili di funk, soul e disco.

Sabato 14 ottobre invece, l’appuntamento è con Supersound, la serata a cura di DJ Vigor e Lost & Found (ore 21:30, ingresso libero) con la black music da ballare. Per l’occasione sarà possibile ascoltare il meglio del rhythm’n’blues, funk, soul music, dal ritmo rockin’ degli anni ’50 fino ai rare grooves dei ’70s.

Le serata sono ad ingresso libero, Twiggy Cafè è in Via De Cristoforis.