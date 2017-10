“Sindaco potresti sospendere la caccia?”

“Potreste sospendere l’attività della caccia per questo periodo?” È la domanda che gli alunni della terza elementare Pedotti di Luvinate hanno scritto al sindaco Alessandro Boriani. Nel loro giardino sono abituati a vedere caprioli, volpi, cinghiali e uccellini di ogni tipo. La loro scuola confina con il bosco, proprio alle pendici del Parco del Campo dei Fiori.

Così quando Boriani questa mattina si è presentato a scuola per raccontare ai bambini cosa stava succedendo, gli alunni di terza hanno preso carta e penna e gli hanno scritto: “Molti di noi abitano vicino al Parco e abbiamo visto e sentito l’incendio, abbiamo anche visto tante persone coraggiose che hanno lavorato duramente per combattere il fuoco. Sono arrivati da paesi vicini e lontani per aiutarci insegnandoci la solidarietà…”

In questo momento, quindi, il pensiero dei bambini è per i loro amici animali: “ Potresti sospendere l’attività della caccia?.. Noi te ne saremmo grati e anche felici!”