Sommaruga e il Liberty Svelato: successo a Palazzo Castiglioni

pittori, quadri, dipinti, sculture

Grande affluenza di pubblico oggi per vedere Palazzo Castiglioni (in corso Venezia 47) con la manifestazione “Sommaruga e il Liberty Svelato” promossa da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per ricordare Giuseppe Sommaruga – a 100 anni dalla sua scomparsa e a 150 anni dalla nascita – il maggiore esponente del Liberty milanese, architetto di Palazzo Castiglioni sede della Confcommercio milanese.

“Il Liberty a Milano – afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli – ha lasciato una traccia di bellezza straordinaria come Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio e una delle opere più importanti del Sommaruga. Un vero monumento vivo allo spirito di intraprendenza milanese che abbiamo aperto alla città”.

L’iniziativa, con la Consulta della Cultura di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, è realizzata con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano e Promo.Ter Unione, il contributo di Fondazione Fiera Milano e Fondo Est e il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.

La manifestazione “Sommaruga e il Liberty Svelato” prosegue domani domenica 22 ottobre con “UnDiscovered Castiglioni” con Palazzo Castiglioni aperto alla città: già tutto esaurito per le visite guidate gratuite a cura di GITEC con partenze ogni 20 minuti dalle 10 alle 18.

Attraverso gli ambienti, il racconto, i filmati, gli oggetti originali, le foto d’epoca della famiglia Castiglioni ed una mostra appositamente realizzata, i visitatori potranno calarsi nell’atmosfera Liberty.

Una mostra monografica sulle imprese storiche negli edifici Liberty di Milano permette, inoltre, di conoscere e apprezzare ulteriormente il valore che questo stile rappresenta nella storia dell’imprenditoria milanese.