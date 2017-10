“Sorriso di Stelle” consegna 5mila euro per i piccoli pazienti del Day Hospital “Giacomo Ascoli”

bdr

Un assegno da 5mila euro, che vale altrettanti sorrisi per i piccoli pazienti del Day Hospital “Giacomo Ascoli” dell’Ospedale del Ponte.

Così il presiedente della Fondazione Giacomo Ascoli, Marco Ascoli, ha commentato l’importante donazione ricevuta oggi, frutto dei ricavati della serata benefica “Sorriso di Stelle 2017”, svoltasi nello scorso giugno alle Ville Ponti e promossa da Confcommercio Uniascom Provincia di Varese, in collaborazione con Associazione provinciale Cuochi Varesini, Coldiretti Varese, Associazione Pasticceri per la vita e Unibirra.

«Siamo impegnati in un grande sforzo finanziario- ha commentato Ascoli- volto alla ristrutturazione del quinto piano e alla realizzazione di alcune camere di degenza sterili. Il progetto verrà avviato col prossimo anno, per questo ogni contributo per noi è prezioso e vi assicuriamo che nulla andrà dispero».

La conferma viene dal direttore generale dell’ ASST Sette Laghi, Callisto Bravi, che aggiunge: «la Regione Lombardia ha concesso molte risorse a questa azienda ospedaliera, finalizzate ad alleviare le sofferenze anche attraverso la messa a disposizione di spazi confortevoli. Oggi possiamo dire con orgoglio che il Del Ponte è uno dei cinque “Hub di terzo livello” regionali, e questo significa eccellenza. Ma non ci fermiamo qui e stiamo avviando un importante percorso per la terapia intensiva e il pronto soccorso pediatrico e, per quello che sarà il nuovo Padiglione “Beretta Molla”, la Regione ha stanziato 6 milioni di euro che ci saranno messi a disposizione per incrementare il personale».

Grande soddisfazione e orgoglio hanno espresso anche tutti i rappresentanti delle categorie che hanno contribuito a realizzare l’evento, da Lino Gallina che, in rappresentanza di Confcommercio Uniascom della provincia di Varese ha parlato di una «serata unica e irripetibile che ci rende orgogliosi del risultato, per il quale non vogliamo essere ringraziati ma anzi ci auguriamo una prossima collaborazione» a Giordano Ferrarese, presidente dell’Associazione Ristoratori Confcommercio Varese, che ha elogiato l’impegno dei «cuochi dal naso rosso», impegnati a fare del bene mentre stanno ai fornelli.

Alla consegna dell’assegno hanno presenziato anche Pierangelo Brotto per Confesercenti Varese, con Girolamo Elisir, presidente dell’Associazione provinciale Cuochi Varesini, gli chef Gian Maria Merlotti con Damiano Simbula e Pierluigi Brun dell’Associazione pasticceri per la vita, Antonio Barlocco di Federcarni e Aldo Canuto, presidente dei Macellai Varese, Paolo Sessa e Paolo Frigo di Coldiretti Varese, insieme a Silvana Giordano in rappresentanza di Unibirra.

In chiusura il commento del padre di un bimbo malato, che ha preso la parola in rappresentanza del Comitato “Cuore in Day Hospital”, che riunisce i genitori dei bambini affetti da patologie oncoematologiche che afferiscono al Day Hospital del Del Ponte per le cure: « i nostri bambini quando arrivano qua si sentono come a casa e non in ospedale- ha detto- per questo è importante che questa struttura cresca, perché è come una grande famiglia che per sostenersi però ha bisogno dell’aiuto di tutti».