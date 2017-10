“Sostegno ai commercianti, dove sono finiti i contributi?”

Oltre 30 appartamenti quasi terminati in centro città su un progetto che prevede sostenibilità quasi totale grazie a impianti di geotermia, riciclo e raccolta delle acque, impianto fotovoltaico e cappotto termino

Pubblichiamo il nuovo intervento del gruppo Partecipare Insieme 2.0 sull’interrogazione presentata 35 giorni fa sul progetto del bando pubblico anche aveva ottenuto il finanziamento regionale:

35 giorni fa abbiamo presentato una “ interrogazione urgente a risposta scritta” a Sindaco/Assessore al Commercio e all’Assessore LL. PP. / Edilizia Privata, competenti per la materia, chiedendo i motivi del ritardo nello svolgimento del bando per lo sviluppo dell’economia e del lavoro locale, il bando regionale “STO@2000”, al quale abbiamo dedicato molto impegno e che abbiamo vinto nel marzo 2017, bando che porterà al nostro Comune 100.000 euro di contributi per la riapertura di negozi chiusi o sfitti dei centri storici di Tradate e Abbiate Guazzone.

Nonostante il regolamento comunale prescriva l’obbligo di una loro pronuncia entro 20 giorni, i nuovi amministratori, perseguendo la strategia di non riconoscere il ruolo dell’opposizione e della non trasparenza, non hanno fatto pervenire alcuna risposta.

Apprendiamo comunque che a giorni, finalmente, dopo un ritardo di almeno 3 mesi sulle scadenze concordate (ma questo è il nuovo?!), la nostra interrogazione è riuscita a far avviare almeno la fase della riassunzione delle richieste dei contributi per le spese di avvio delle nuove attività

I criteri con i quali si riconoscerà la validità e si stabilirà la priorità tra tutte le domande, restano ignoti.

Se da una parte c’è la soddisfazione di essere riusciti a far portare a termine una parte delle incombenze del Comune, non capiamo e giudichiamo grave che non si siano ancora formalizzati gli adempimenti necessari previsti dal bando entro il 30 luglio.

Tra questi, l’atto notarile per l’accordo di distretto, che coinvolge i commercianti, la Proloco e le associazioni di categoria, la programmazione dei corsi formativi che il comune deve organizzare per i commercianti, la nuova vetrina elettronica per smartphone, tutti impegni e passaggi determinanti che il progetto con la Regione prevedeva fossero pianificati ed avviati entro luglio.

Ma anche su questo resteremo attenti, pronti ad incalzare l’Amministrazione per la realizzazione del bene comune.

Partecipare Insieme 2.0

Chi fosse interessato a conoscere il testo integrale del Bando STO@2000 e della nostra interrogazione li può leggere sulla nostra Pagina facebook e blog Partecipare Insieme 2.0