Spaccio ai giardinetti, fermati due uomini

Giornata intensa quella di venerdì 5 ottobre scorso, per gli uomini della Squadra Volante della Questura di Varese e dell’Ufficio Immigrazione.

Nel primo pomeriggio, un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in servizio di controllo del territorio, si è recato ai giardini comunali di Via Brunico in seguito alla segnalazione di alcuni residenti. Qui hanno notato due giovani extracomunitari, visibilmente agitati per la presenza della Polizia, e pertanto hanno proceduto al controllo.

I due sono stati sottoposti a perquisizione, che ha permesso di rinvenire, indosso ad uno, un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, e indosso all’altro ulteriori sei confezioni contenenti la medesima sostanza stupefacente.

Gli stranieri, privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione, dove uno, 24enne nigeriano è stato segnalato come assuntore, mentre il connazionale 21enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, e la droga rinvenuta sottoposta a sequestro.

Nello stesso pomeriggio, un altro equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nella piazzetta di San Fermo, ha notato un individuo aggirarsi in modo sospetto tra le autovetture in sosta.

I poliziotti hanno subito deciso di procedere al controllo del soggetto, il quale si è dato alla fuga dirigendosi nel parco delle vicine scuole elementari; grazie anche alla collaborazione di un cittadino, che aveva avvistato un individuo corrispondente al fuggitivo nascondersi dietro una siepe, dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato bloccato.

A carico dell’uomo, 28enne, cittadino albanese, sprovvisto di documenti, sono emersi numerosi precedenti di polizia, per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Il pluripregiudicato, dopo l’arresto e le procedure avviate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese è stato rimpatriato nella stessa serata.