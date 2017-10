Coppia di ventenni in manette per spaccio di marijuana

Gli studenti si sono dati appuntamento in piazza Monte Grappa e ai Giardini Estensi per festeggiare la fine dell'anno scolastico

Una coppia di ventenni nigeriani è finita in manette per spaccio: una operazione degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo scorso lunedì 2 ottobre.

Nel primo pomeriggio di lunedì, ai Giardini Estensi, l’attenzione di una pattuglia di Poliziotti di Quartiere è stata attirata da un giovanissimo studente che stava confabulando con fare sospetto con un uomo di colore. Quest’ultimo, dopo qualche istante, ha raggiunto una sua connazionale, seduta su una panchina, per poi tornare dallo studente consegnandogli qualcosa.

I due agenti hanno monitorato costantemente la scena e, appena il giovane studente si è accorto della loro presenza, ha gettato a terra l’oggetto appena ricevuto dallo straniero, ovvero un sacchettino contenente una modica quantità di marijuana, dandosi alla fuga. I poliziotti hanno recuperato l’involucro gettato a terra e fermato i due stranieri mentre il ragazzo è riuscito a fuggire.

I due sono stati identificati come cittadini nigeriani, lei di 22 anni senza fissa dimora, il fidanzato di 20 anni richiedente protezione internazionale.

La conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire venti sacchettini contenenti 10 grammi di marijuana ciascuno, nonché 35 euro in contanti. Da accertamenti è emerso che il ventenne era già stato arrestato, in Piazza Repubblica, lo scorso mese di agosto per spaccio di stupefacenti. Il medesimo, ritenendo di poter eludere eventuali controlli, aveva trasferito “l’attività illecita di spaccio” presso i giardini Estensi ed incaricato la propria ragazza, attualmente in stato interessante, di detenere ed occultare la sostanza stupefacente all’interno della propria borsa.

I due ragazzi nigeriani sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio in concorso, con l’aggravante di aver ceduto la droga in luoghi frequentati da studenti e bambini; la droga ed il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.