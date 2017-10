Spedizione varesina ai Mondiali di coastal rowing

foto varie di canottaggio

È stata definita la spedizione italiana che parteciperà ai Mondiali di Coastal Rowing, la specialità del canottaggio su acque costiere che, per quanto riguarda gli azzurri, ha il proprio centro federale a Luino.

Le regate iridate si disputeranno a Thonon, in Alta Savoia, vicino al confine con la Svizzera, da giovedì 12 a domenica 15 ottobre. Venticinque gli equipaggi che formeranno la nazionale azzurra per un totale di 62 atleti, con ottima rappresentanza della provincia di Varese, sia per quanto riguarda le persone sia per le società coinvolte.

Sono sei in tutto le barche varesotte ai nastri di partenza. Ben tre i selezionati nel singolo maschile e cioè Cristian Papa (Canottieri Monate) su ITA5, Luca Frigo (Cerro Sportiva) su ITA6 e Gianluca Zonca (Canottieri Luino) su ITA7 (quest’ultimo nella foto).

Anche il singolo femminile presenta una partecipante nostrana, Micaela Spertini (Cerro Sportiva) con i colori di ITA2.

Per quanto concerne invece il quattro di coppia con maschile va segnalata la presenza di ITA3, imbarcazione tutta formata da tesserati della Canottieri Gavirate: si tratta di Christian Biolcati, Francesco Lalicata, Alexis Binda, Jacopo Bertone e Elie Francois Jaumin. Biolcati quest’anno ha partecipato ai mondiali Under23 di canottaggio olimpico chiudendo al nono posto.

Nel quattro di coppia con femminile invece sarà al via ITA3 tutto firmato Cerro Sportiva, con Ilaria Bavazzano, Arianna Bini, Matilde Brunati, Elisa Mapelli e Arianna Moscatelli.

All’interno della Nazionale spiccano inoltre le presenze di Beatrice Millo e Fedrica Molinari, iridate 2016 nel doppio femminile a Montecarlo, e del “quattro” maschile della Canottieri Saturnia su cui vogano Federico Duchich, Lorenzo Tedesco e Piero Sfiligoi, che due settimane fa a Sarasota (USA) hanno vinto l’oro mondiale nel canottaggio a sedile scorrevole (sul quattro senza leggero).

Il programma gara (provvisorio) prevede le regate di qualificazione al giovedì, venerdì le batterie e sabato le finali con domenica giorno tenuto libero per eventuali gare da recuperare.