Spesa a km 0 tra le bancarelle del “Mercato della terra”

Sono arrivati in tanti, anche da Varese e dai comuni vicini, per il primo “Mercato della terra del Piambello“, il mercato a chilometro zero promosso da Slow Food Varese, Comune di Induno Olona e Comunità Montana del Piambello che si è inaugurato oggi al rione San Cassano di Induno Olona.

Alle 11 il taglio del nastro, alla presenza del sindaco e della Giunta di Induno Olona, dei rappresentanti di Slow Food e del presidente della Comunità montana del Piambello Maurizio Mozzanica.

All’inaugurazione ha partecipato anche il presidente della Provincia di Varese, Gunnar Vincenzi, tra i primi sostenitori, già alcuni anni fa, di questa iniziativa che punta a promuovere i produttori locali che seguono mezzi di coltivazione e produzione che rispettano i principi di Slow Food per un cibo “buono, pulito e giusto“.

“Un’iniziativa che non è solo del nostro paese – ha detto il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin – ma che vuole essere un riferimento e un’importante occasione per la Valceresio, il territorio del Piambello e la stessa città di Varese, perché è la prosecuzione e la concretizzazione del messaggio di Expo che insegna che il cibo è un valore come nutrimento ma ha anche un valore culturale ed educativo”.

Come hanno spiegato i referenti di Slow Food Varese Claudio Moroni e Fabio Ponti, l’appuntamento si ripeterà a Induno Olona ogni secondo sabato del mese, e proporrà, già da novembre, anche laboratori e momenti informativi, perché si tratta di un’iniziativa anche culturale, dove al buon cibo si abbina un cammino di consapevolezza sull’alimentazione.

Tante le persone che hanno acquistato frutta e verdura, ma anche salumi, formaggi, confetture, pane speciale, riso e tanti altri prodotti legati al territorio della Valceresio e delle valli varesine. Un’offerta ricca, il più possibile a km zero, che varierà ogni volta, secondo le stagioni che regolano un’agricoltura e un allevamento condotti in modo naturale e pulito.

Il prossimo appuntamento è per sabato 11 novembre, sempre dalle 9 alle 14 nel piazzale di via Jamoretti all’altezza della rotonda con le rose e le statue di Expo.