Spirto Gentil fa memoria della Prima Guerra Mondiale con la musica classica

musica classica

Anche quest’anno il Centro Culturale Tommaso Moro offre alla città il bel programma di musica classica del festival “Spirto Gentil”, con quattro diversi appuntamenti, di cui uno per la scuola.

Nel centenario del 1917, anno cruciale per le vicende della Prima Guerra Mondiale (da Caporetto alla Rivoluzione russa, all’affacciarsi degli Usa in Europa), il festival è dedicato quest’anno intorno alla memoria della “Grande guerra”, in raccordo con altre iniziative del Centro Culturale. “Dopo l’edizione di febbraio, per motivi organizzativi è stata anticipata l’edizione prevista per il 2018″ spiegano i promotori. “Il secondo Festival di quest’anno ha come filo conduttore la prima guerra mondiale, proseguendo il percorso di approfondimento che il Centro Culturale Tommaso Moro ha intrapreso con la Mostra su Giacometto Macchi – eroe gallaratese – e l’incontro con lo storico prof. Andrea Caspani sul tema La prima guerra mondiale. La prima guerra totale”. Un’iniziativa coraggiosa e inusuale, quella di riflettere sui collegamenti e sull’influenza che il tragico evento della guerra ha avuto anche sulla produzione artistico- musicale. Le proposte, ancora una volta, sono di primissimo livello e mirano anche al coinvolgimento di studenti e insegnanti.

ILPROGRAMMA:

Giovedì 2 novembre ore 21:00

CONCERTO PER PIANOFORTE DI FRANCESCO PASQUALOTTO

Musiche di E. Granados, C.A, Debussy, B. Bartòk, F. Chopin.

Compositori che hanno vissuto in modo diverso il tragico avvenimento della Prima Guerra Mondiale. Chopin, estraneo ovviamente all’evento della guerra, è stato incluso perché in qualche modo è stato il maestro ideale degli altri compositori.

Venerdì 3 novembre ore 11:00 (per le scuole).

CONCERTO – LEZIONE PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI: “MUSICA E GUERRA”

Musiche di E. Granados, C.A, Debussy, B. Bartòk, F. Chopin.

Al piano: il maestro Francesco Pasqualotto.

Venerdì 3 novembre ore 21:00

CONCERTO PER PERCUSSIONI E PIANOFORTE A 4 MANI

Elio Marchesini (percussionista del Teatro alla Scala di Milano).

Duo Maclè (Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi).

Musiche di C. Corea, I. Stravinsky, G. Gershwin.

Sabato 4 novembre ore 21:00

CORO ALPINO “AI PREAT”

Direttore Marco Puricelli

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO PRESSO IL TEATRO DEL POPOLO

VIA PALESTRO, 5 – GALLARATE

CON INGRESSO LIBERO