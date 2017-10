Sport Management da una coppa all’altra

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

Via al calendario ufficiale italiano di pallanuoto maschile: domani – sabato 7 ottobre – la BPM Sport Management si tuffa nell’avventura della Coppa Italia entrando al secondo turno all’interno del Girone C.

Pochi giorni dopo aver staccato il pass per la fase successiva di Len Euro Cup, i “Mastini” proveranno quindi a fare strada nella competizione tricolore in un raggruppamento di alto profilo. Nella vasca di Bogliasco infatti oltre ai bustocchi ci saranno i campioni d’Italia della Pro Recco, il Savona e l’Ortigia Siracusa. I siciliani saranno i primi avversari di Gallo e soci, sabato alle 19, mentre domenica mattina (ore 9) ci sarà la sfida al Savona e alle 18 il match con i recchesi.

«Sarà un tour de forse in un girone difficile, perché sia Siracusa sia Savona avrebbero meritato di vincere il primo turno – spiega alla vigilia Gu Baldineti – Affronteremo a distanza ravvicinata due squadre che si possono tranquillamente candidare per un posto alle Final Six e poi chiuderemo domenica conto la Pro Recco». La BPM Sport Management non potrà contare su Fondelli e Blary entrambe infortunati: “Andrea si è stirato l’adduttore in Len Euro Cup mentre Blary ha un problema al braccio. Nonostante questi intoppi sono sicuro che avremo la possibilità di vincere e di passare il turno anche se dovremo giocare con grande attenzione, perché disputare tre partite in meno di 24 ore non sarà facile».

Il girone qualifica le prime due classificate alle Final Four, in programma il 23 e 24 marzo prossimi. Nell’altro girone, a Brescia, ci saranno i padroni di casa, la Canottieri Napoli, il Posillipo e la Florentia.