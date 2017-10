Sport Management, un tuffo al liceo per lanciare il campionato

Presentazione Banco Bpm Sport Management 2017 2018

Rapporti di buon vicinato e “semina” tra i potenziali tifosi del futuro. La Sport Management ha scelto il liceo “Candiani-Bausch”, dirimpettaio delle Piscine Manara a Busto Arsizio, per la presentazione della squadra che da sabato 21 ottobre parteciperà alla Serie A1 di pallanuoto maschile con l’intenzione di confermarsi tra le grandi realtà italiane di questa disciplina.

Nell’aula magna dell’istituto, accolta dal coro degli studenti che ha intonato prima i Queen (I Want to Break Free) e poi Fratelli d’Italia, la squadra di coach Gu Baldineti ha trascorso l’antivigilia dell’esordio, concedendo sorrisi e autografi ai ragazzi e invitandoli alla partita che vedrà i “Mastini” opposti al Torino ’81. Una partita da prendere con le molle, perché la Banco BPM deve fare i conti con un’infermeria piena zeppa: Panerai e Baraldi sono appena stati operati, Blery è alle prese con un infortunio in via di risoluzione mentre Figlioli deve smaltire l’influenza che lo ha colpito.

A dare il benvenuto alla squadra, il preside Andrea Monteduro che, tra le altre cose, ha ricevuto dal direttore marketing di Sport Management, Alessandro Fattori, una borsa di studio dal valore di mille euro. «Sarà indirizzata – ha detto il dirigente scolastico – a uno studente che saprà distinguersi sia in campo scolastico, sia nell’attività sportiva. Intanto il nostro istituto sarà presente alle “Manara” con il coro, che aprirà la partita di sabato con l’Inno di Mameli».

La presentazione del “sette” di Baldineti è stata anche salutata dal sindaco, Emanuele Antonelli, accompagnato da Gigi Farioli nei nuovi panni di delegato allo sport cittadino. «La presenza della Sport Management – ha detto Antonelli – rende ancora più importante un impianto come quello delle “Manara”, voluto dalle amministrazioni precedenti alla mia e che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la città, come ci hanno confermato anche i componenti dello staff della Nazionale passati da Busto nei mesi scorsi». Farioli ha voluto esagerare («È la piscina che molti considerano la più bella d’Europa») sottolineando però l’importanza di avvicinare la squadra alle scuole e ai giovani. Un progetto iniziato oggi ma che dovrebbe proseguire – lo ha spiegato Fattori – con in palio premi per le classi che esporranno i migliori striscioni durante le partite.

La parte sportiva è stata infine approfondita da Baldineti che – imbeccato da Roberto Nardella – ha ricordato le recenti prove di qualificazione in Len Euro Cup e in Coppa Italia: «In questi tornei abbiamo avuto grossi problemi legati agli infortuni, ma siamo riusciti a centrare i passaggi del turno perché la squadra ha stretto i denti, si è unita ed è uscita così dalle difficoltà. Ora inizia il campionato, dovremo fare ancora i conti con le assenze ma dovremmo aver imparato a non sottovalutare nessuna avversaria, tanto meno Torino che ci farà visita alle “Manara”». Baldineti ha poi voluto ringraziare pubblicamente il presidente della Sport Management, Sergio Tosi (apparso in un video): «Se è vero che io dalla panchina ho contribuito a portare la Banco BPM fino in A1 e nei tornei europei, è altrettanto giusto ricordare che il presidente ha sempre messo a disposizione della squadra una serie di grandi giocatori, che hanno contribuito a raggiungere questi risultati».