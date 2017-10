Sportivo in balia del vento sul lago. Salvato dai vigili del fuoco

Vigili del fuoco del soccorso acquatico al lavoro a Monvalle

Secondo intervento della giornata per gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco. Alle ore 19:00 la richiesta di soccorso, uno sportivo che era uscito con un “kitesurf” si trovava in balia delle onde e del forte vento. Immediatamente dal distaccamento di Luino è partita una pilotina con a bordo quattro operatori, le operazioni sono state rese particolarmente complesse causa le avverse condizioni del lago e il calare del l’oscurità. In ausilio ai soccorritori si è aggiunto un battello della Navigazione Lago Maggiore, il personale di bordo è riuscito a individuare la persona e a trarla in salvo. L’uomo è successivamente stato portato all’imbarcadero di Maccagno.