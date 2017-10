.

Domenica 15 ottobre, dalle 11 alle 20, a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, elegante dimora del ‘700 convertita in albergo di charme, si tiene ‘Sposi in villa: il tuo matrimonio da favola’. L’evento si rivolge non solo ai futuri sposi, ai professionisti e ad aziende del settore wedding che operano sul territorio varesino, ma anche a tutti coloro che vogliono cogliere l’occasione per visitare e ammirare gli ambienti esclusivi della Villa, location ideale per matrimoni da favola.

Durante la giornata, gli ospiti verranno accompagnati lungo un percorso per conoscere gli ambienti della Villa, la suggestiva Sala della Musica, la Sala della Lettura, dove saranno allestiti tavoli apparecchiati per l’occasione con raffinate mise en place e pregiati tovagliati. Da qui i partecipanti verranno condotti al piano inferiore, nella grande Sala Lombardia, che affaccia sul giardino, dove ad attenderli saranno gli espositori, professionisti locali dell’organizzazione eventi, tra cui stilisti, fotografi, make up artist e fioristi. Momento clou della giornata sarà la sfilata di abiti nuziali alle ore 16.00 che farà sognare tutte le future spose.

Oltre alle sfarzose sale interne, gli ospiti potranno anche approfittare della giornata per visitare il parco secolare con siepi, colonnati e fontane e la chiesetta consacrata, pronta ad accogliere gli sposi in un ambiente intimo e raccolto.

Villa Porro Pirelli

Via Tabacchi, 20

Induno Olona (Varese)

Tel. 0332 840540

info@villaporropirelli.com

Sito internet | Pagina Facebook