“Start Up di Merda”, secondo Mario Moroni

“Start Up di merda” è questo il titolo del libro di Mario Moroni, pubblicato per La Memoria del Mondo. Mario Moroni, classe 1983, è nato e vive a Milano. E’ il fondatore di Ok Network, una startup innovativa che si occupa di digital, agenzia di comunicazione e social media marketing; un centro di formazione per le nuove tecnologie e un contenitore radiofonico.

La presentazione del libro secondo l’autore

Un libro pensato per diventare il primo, essenziale controllo di sicurezza per aspiranti business men sul mercato editoriale italiano, destinato a un target di millenial fino agli under 40 che non ha la minima idea di quello che sta facendo. Perché nessuno, prima d’ora, glielo ha detto.

Questo libro è nato per riempire un vuoto: quasi tutta la letteratura italiana sulle startup, oggi, è un fritto misto retorico che sembra avere come unico scopo quello di spingere giovani e meno giovani a darsi in pasto al mercato senza le giuste precauzioni.

I nuovi startupper sono convinti di cadere sul morbido dell’idea che è venuta loro mentre erano al pub con gli amici, salvo poi schiantarsi al primo semestre tra Iva e contributi. E poi ci sono quelli che sanno di doverci mettere tutto l’impegno del mondo, ma a cui nessuno, nora, ha detto che potrebbe non bastare.

Nella mia esperienza in radio ho visto giovani cadere e non trovare la forza di rialzarsi. Ho intervistato imprenditori a ogni livello, e tutti mi hanno raccontato le stesse, tragiche storie. Ho vissuto sulla mia pelle l’esperienza di avviare un business in un Paese che ha i migliori talenti creativi del mondo, ma le peggiori regolamentazioni e infrastrutture d’Europa.

Ho voluto mostrare a quelli che hanno in testa di aprire una startup perché sentono di avere avuto un’idea brillante, che un’alternativa per salvarsi la pelle e la serenità, c’è. Ed è NON APRIRE UNA STARTUP.

Con uno stile leggero e adatto ai neofiti, senza polpettoni di economia né fuffologia, questo libro va nella direzione opposta. Non troverete formule sicure per il successo: qui si spiega il perché aprire una startup potrebbe essere la peggiore scelta della vita.