Stazione di Induno: si preparano strade e rotatorie

Mentre si lavora al completamento della nuova stazione, a Induno Olona sta prendendo forma la nuova viabilità attorno all’area ferroviaria.

In particolare sta attirando la curiosità di passanti e “umarell” la nuova piccola rotonda che è stata realizzata e che si sta rifinendo in queste ore in via Crugnola, davanti alla stazione: «Servirà per disimpegnare e far girare gli autobus – spiegano il sindaco Marco Cavallin e l’assessore Maurizio Colombo che sta seguendo tutta la complessa partita relativa alla ferrovia – Abbiamo ottenuto che alla fermata di via Porro si aggiungesse quella davanti alla stazione e dunque la viabilità è stata adattata per permettere agli autobus di arrivare e poter girare per tornare indietro».

Sempre in questi giorni si sta procedendo all’asfaltatura di via Pavia, che a breve sarà di nuovo agibile evitando così agli automobilisti l’attuale deviazione sul tracciato del parcheggio della nuova stazione.

Sempre in via Pavia si può vedere, in attesa della posa, il ponticello pedonale che permetterà l’attraversamento della ferrovia e che verrà collocato tra la fine di via Pavia e il nuovo cavalcavia automobilistico aperto lo scorso 11 settembre.

Tra poco tra via Porro e via Jamoretti si aprirà un ulteriore cantiere, per la realizzazione della rotatoria tra via Porro e via Jamoretti, nel punto dove prima c’era il passaggio a livello.