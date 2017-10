Stelle, santi e fuochi d’artificio: Albizzate si veste a festa

Foto varie

Dal 4 all’8 ottobre Albizzate mostra il suo abito più bello in onore della Festa Compatronale della Madonna del Rosario. Nell’edizione di quest’anno sacro e “profano” si mescoleranno per offrire un cocktail ben miscelato che possa coinvolgere quante più persone possibili.

Si parte con mercoledì 4 ottobre, giorno di San Francesco, con il pellegrinaggio al Sacro Monte. Il 5 ottobre, invece, presso il Comune di Albizzate si svolgerà la serata astronomica “E uscimmo a rivedere le stelle” in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico Schiaparelli di Varese: dopo una conferenza didattica tenuta dal ricercatore Luca Buzzi sulla scoperta di pianeti abitabili attorno ad altre stelle e infine tutti con il naso in su a cercare di capire con i potenti telescopi dell’Osservatorio a riscoprire e riconoscere le stelle che compongono la via Lattea.

Ma il clou degli eventi sarà nel week end. Venerdì 6 ottobre sono previste le note della tradizione del canto mariano con il Coro Santa Cecilia che proporrà un Concerto in Chiesa Parrocchiale dalle ore 21 con la partecipazione di Emanuele Vianelli, organista del Duomo di Milano, e di Alberto Cazzulani, trombettista.

Sabato 7 ottobre sera Albizzate si animerà con i colori dei rioni con un momento gioioso in Piazzale Sefro con tutte le realtà del Paese: si partirà alle ore 19.30 con uno spettacolo per bambini a cura di Silvia della “Fantanimazione” per poi proseguire con le esibizioni di ballo della scuola di danza New Harmony di Castronno che ci accompagneranno in un viaggio tra la musica latino americana e moderna e infine alle ore 21.00 direttamente dal Mondo del Caffè Teatro, lo spettacolo “La Magia tra la Gente” con Ale Bellotto e Michael Timaco che ci stupiranno con la loro capacità rendere reale, l’irreale della magia. A condire la serata ricca di appuntamenti i rioni di Albizzate prepareranno degli stand gastronomici che andranno dall’aperitivo al dolce.

Domenica ci saranno, invece, la messa solenne alle ore 11.30 e poi tutta una giornata insieme in Oratorio per divertirci insieme che andrà a concludersi alla sera con la Processione solenne per le vie del Paese e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.