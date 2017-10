Stop interno per i Bandits: in via Albani festeggia il Pergine

Bandits Varese hockey ghiaccio

Termina contro il Pergine l’imbattibilità casalinga dei Bandits, che cedono di misura al PalAlbani contro i trentini e perdono una buona occasione per salire ulteriormente in classifica, vista l’inattesa sconfitta dell’Ora in casa con il Chiavenna. Chi invece prende l’ascensore verso l’altro sono proprio i Sapiens che segnano due reti per tempo nel primo e nell’ultimo terzo lasciando a mani vuote la squadra di Cacciatore.

Peccato, perché il Varese era stato bravo a reagire al doppio vantaggio ospite (Chizzola e Piva) con un secondo periodo eccellente. I gialloneri hanno accorciato appena rientrati in pista con Andreoni (dopo 8″), poi raggiunto il pareggio con la rete di Teruggia assistito da Cortenova e infine operato il sorpasso proprio con quest’ultimo in situazione di doppia superiorità numerica.

Ma il Pergine ha reagito nel modo migliore, tra l’altro sfruttando due rarissimi power play concessi dai Bandits, particolarmente attenti a evitare penalità in questo match. Con Cesarini in panca puniti le Linci hanno pareggiato grazie a Mondon Marin, mentre con fuori Cortenova ci ha pensato di nuovo Piva a battere Broggi. Il Varese ha quindi avuto 10′ per girare di nuovo la partita ma Stevan ha fatto buona guardia e neppure un paio di situazioni con l’uomo in più sono servite ad Andreoni e soci per festeggiare. Cacciatore ha tolto anche Broggi per l’ultimo assalto, ma non è servito.

BANDITS VARESE – PERGINE SAPIENS 3-4 (0-2; 3-0; 0-2)

Marcatori: 8.32 Chizzola (P – Pertoldi), 16.14 Piva (P – Mondon, Munari); 20.08 Andreoni (V – F. Borghi), 24.13 Teruggia (V – Cortenova), 37.27 Cortenova (V); 42.55 Mondon (P – Ambrosi, Munari), 49.45 Piva (P – Ambrosi, Munari).

Varese: Broggi (Crippa); Barban, Papalillo, F. Borghi, Cesarini, E. Mazzacane, Cortenova, Termanini; M. Mazzacane, Andreoni, Rizzo, Pirro, Principi, P. Borghi, Privitera, Teruggia, Odoni, Di Vincenzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.

Arbitri: Bagozza e Marri (Chiodo e Brambilla)

Note. Penalità: V 8′, P 12′. Spettatori: 228.